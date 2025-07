Un’elegante dama a cavallo, un tamburino del gruppo comunale e l’immagine di Sant’Emidio tratta da un dipinto settecentesco. Tra loro, però, spuntano delle galline e perfino un Minion. E’ decisamente originale il Palio per la Quintana di agosto, presentato ieri mattina in pinacoteca e realizzato dal pittore pugliese Renè. Il drappo è stato svelato in presenza dello stesso artista, che proprio in questi giorni è protagonista di una mostra personale allestita al Palazzo dei Capitani. Presenti, come al solito, anche il magnifico messere Marco Fioravanti, il presidente del consiglio degli anziani Massimo Massetti e il professor Stefano Papetti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Ecco il palio di Renè. Il plauso di Papetti:: "Immagini coloratissime e personaggi iconici"