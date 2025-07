Ecco il Palio delle Barche È il grande giorno Tutto pronto per la gara

È il giorno del Palio a Passignano sul Trasimeno, quando a decidere la boa di partenza sarà il Rione Oliveto che si è conquistato questo diritto con la vittoria nelle prove generali di venerdì. Intanto ieri pomeriggio (la gara è stata anticipata causa maltempo) i biancoverdi hanno portato a casa un altro primato: quello del Palio dei ragazzi, una prima edizione in piazza Garibaldi, per un’iniziativa introdotta quest’anno e volta ad avvicinare i più giovani al tradizionale evento. È stato invece il trionfo del Luccio la Corsa delle Brocche che per la quarta volta consecutiva ha visto trionfare le giovani bianco-blu in questa sfida fatta "di forza, equilibrio e velocità ", brave Flavia, Valeria e Miriam. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Ecco il Palio delle Barche. È il grande giorno. Tutto pronto per la gara

In questa notizia si parla di: palio - giorno - gara - ecco

Palio di Legnano, è il grande giorno: si muove il Carroccio. Poi le batterie e la gara tra le contrade - Temperature primaverili, cielo sereno con leggere velature, condizioni tali da garantire un clima ideale per la sfilata per le vie della città e la corsa al campo: anche il meteo ha deciso di dare un contributo decisivo all’attesa edizione 2025 del Palio di Legnano e così tutto è pronto per la giornata che rappresenta il culmine di un anno di lavoro per le otto Contrade, la Fondazione Palio e le istituzioni che a vario titolo contribuiscono al risultato della manifestazione.

Trovata con un coltello nella schiena, femmincidio choc nel giorno del Palio: caccia al killer - La porta di casa aperta, dentro la sceha da film horror. Una donna - Vasilica Potincu, 35 anni - è stata ritrovata senza vita nella propria abitazione in via Stelvio a Legnano, in provincia di Milano.

Palio dei Rioni, numeri da record ll sindaco: "Raddoppieremo i posti". Gioie e dolori il giorno dopo la gara - di Marianna Grazi CASTIGLION FIORENTINO Vincitori e vinti, ma su tutto la festa di un paese che, sotto i vessilli dei tre Rioni, porta agli onori la sua tradizione e la sua storia.

A Siena il Palio di Provenzano: otto fantini sardi in gara, ecco chi sono Debutto di Michel Putzu. “Velluto” correrà il 16 agosto Vai su Facebook

Ecco il Palio delle Barche. È il grande giorno. Tutto pronto per la gara; Palio di Pesaro, in arrivo dall’1 al 3 agosto. Ecco il ricco programma della tre giorni; A Siena il Palio di Provenzano: otto fantini sardi in gara, ecco chi sono.

Ecco il Palio delle Barche. È il grande giorno. Tutto pronto per la gara - I biancoverdi si sono aggiudicati anche la prima edizione della corsa dei ragazzi. Come scrive lanazione.it

Ecco il Palio delle barche. Incendio del castello. I quattro rioni si sfidano - Drappo presentato, venerdì la Corsa delle brocche e sabato la gara dei ragazzi. Si legge su msn.com