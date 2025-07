Eccidio del Carnaio è il giorno della memoria

"Luglio è il mese della memoria per tutta la nostra comunità: ogni anno infatti, ricordiamo il 25 luglio 1944, data dell'eccidio del Carnaio, uno degli eventi più dolorosi della nostra storia. Quest'anno la celebrazione si terrà oggi, giornata in cui ci ritroveremo insieme per onorare questo importante anniversario, rinnovando il valore della memoria e il nostro impegno per la pace". Lo scrive la giunta comunale di Bagno di Romagna che, rivolta ai cittadini, aggiunge: "Vi invitiamo a partecipare con il cuore e la presenza a tutti gli appuntamenti del programma, per rinnovare insieme il valore della memoria e tramandarlo alle generazioni future".

In questa notizia si parla di: memoria - eccidio - carnaio - giorno

Eccidio di Civitella, Giani: "Attualizziamo la memoria ai drammi dei nostri tempi" - Arezzo, 29 giugno 2025 - "Torniamo a celebrare la memoria di questo eccidio, che costò la vita a 244 persone massacrate dalla furia nazifascista, fuori di ogni retorica celebrativa, ma come occasione collettiva non solo per fare memoria ma anche per interrogare la memoria e renderla attuale alla luce dei drammi che angosciano il nostro tempo".

81° Anniversario dell'Eccidio della Fontaccia – La memoria che unisce, contro ogni guerra - Arezzo, 14 luglio 2025 –  81° Anniversario dell'Eccidio della Fontaccia – La memoria che ci unisce, contro ogni guerra Ogni anno, l'11 luglio, la collina della Fontaccia si riempie di silenzio.

Eccidio del Carnaio, spettacolo in memoria del maresciallo Silvestri - Questa sera, alle 20.45, nel cortile esterno dell’asilo delle Grazie di via Nazario Sauro a San Piero in Bagno, viene proposto lo spettacolo ’Al loro posto’, trasposizione per il teatro del testo ’A Memorandum for Theater: Northen Italy, 25 July 1944’ di Thomas Praino, sui tragici eventi del 25 luglio 1944 in località Carnaio di Bagno di Romagna, dove per rappresaglia, furono uccise 26 persone inermi.

