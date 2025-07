Eccesso di alcolici | altri tre interventi dei soccorsi in poche ore

Tre interventi dei soccorsi nella notte per altrettanti casi di intossicazione etilica. Il primo allarme per eccesso di alcolici è scattato alle ore 21.30 di sabato 26 luglio in via San Rocco a Olginate, la strada che dal centro paese scende al lungolago.La centrale di Areu - Agenzia regionale. 🔗 Leggi su Leccotoday.it

In questa notizia si parla di: eccesso - alcolici - interventi - soccorsi

Altri tre interventi dei soccorsi per eccesso di alcolici in poche ore - Nuovi interventi dei soccorsi per eccesso di alcolici tra Lecco e provincia. Dalla serata di sabato 21 giugno alle prime ore della notte di domenica 22, sono state tre le chiamate ai soccorsi per altrettanti casi di intossicazione etilica.

Eccesso di alcolici, 4 interventi dei soccorsi in poche ore - Nottata alcolica tra Lecco e provincia. I soccorsi di Areu - Agenzia regionale emergenza urgenza - sono dovuti intervenire ben quattro volte tra la tarda serata di ieri, domenica 20 luglio, e le primissime ore di oggi, lunedì 21.

Nuove Frontiere all’Ospedale del Mare di Napoli : Prima Struttura a Napoli a praticare interventi con Sistem a 3D Faraview ad Elettroporazione. Il Direttore della Unita Operativa Complessa di Cardiologia UTIC Bernardino Tuccillo: Minori radiazioni e maggiore Vai su Facebook

Eccesso di alcolici: altri tre interventi dei soccorsi in poche ore; Eccesso di alcolici, 4 interventi dei soccorsi in poche ore; Ancora eccesso di alcolici, doppio intervento dei soccorsi in poche ore.

Eccesso di alcolici: altri tre interventi dei soccorsi in poche ore - Tre interventi dei soccorsi nella notte per altrettanti casi di intossicazione etilica. leccotoday.it scrive

Eccesso di alcolici, 4 interventi dei soccorsi in poche ore - sono dovuti intervenire ben quattro volte tra la tarda serata di ieri, domenica 20 luglio, e le ... Segnala leccotoday.it