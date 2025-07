Eccessi di velocità. Arrivano dossi e dissuasori sulla via del Redolone.

Via del Redolone, dove i veicoli sfrecciano anche a velocitĂ sostenute, è al centro dell’attenzione. L’amministrazione comunale valuterĂ l’installazione di dossi e dissuasori, oltre al rifacimento della segnaletica stradale, per ridurre il pericolo di incidenti. Lo ha fatto sapere l’assessore al traffico Maurizio Bruschi, rispondendo a un’interrogazione che è stata protocollata dal centrosinistra e che è stata illustrata in occasione dell’ultima seduta del consiglio comunale dal consigliere Sandro Cioni. "In via del Redolone vengono segnalati con una certa frequenza casi di auto che passano a velocitĂ sostenuta. 🔗 Leggi su Lanazione.it

