Pisa, 27 luglio 2025 – C’è un piccolo locale, a pochi passi dalla Stazione Centrale, in via Sant’Agostino. Al civico 120, un via vai di ragazzi e ragazze carica pacchi, strumenti e materiali su alcuni furgoni: destinazione Portogallo. È il “quartier generale” – o, come la chiamano loro, semplicemente l’officina – dell’ E-Team Squadra Corse dell’Università di Pisa. Nella notte tra giovedì e venerdì, 28 dei 120 membri del team sono partiti alla volta del kartodromo di Castelo Branco, dove li attende il primo appuntamento della stagione. Un viaggio lungo, tutto su quattro ruote, carico di aspettative, lavoro e sogni che, come sempre, viaggiano con la loro vettura. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - E-Team Squadra Corse, un viaggio in officina. Alla scoperta di ET-17: la monoposto pisana

