E-Prix Londra | Mitch Evans è il più veloce nella terza sessione delle libere

Il neozelandese conferma il momento di forma della Jaguar aggiudicandosi le Fp3. Seconda posizione per la Porsche di Pascal Wehrlein, terza la Maserati di Stoffel Vandoorne. Solo diciannovesimo il neo campione del mondo della Nissan Oliver Rowland. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - E-Prix Londra: Mitch Evans è il più veloce nella terza sessione delle libere

Mitch Evans conquista la pole position per Gara-1 in quel di Londra davanti a De Vries e Wehrlein. Quarto Dan Ticktum.

FE, Cassidy trionfa anche a Londra: seconda vittoria di fila per lui, terza consecutiva per Jaguar - LONDRA – Secondo successo consecutivo in questo scorcio finale della stagione 11 della Formula E per Nick Cassidy e terzo di fila per la sua ... Da msn.com