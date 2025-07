È normale se ho pianto per lui? | entra in un Airbnb e trova la foto di un cane Golden Retriever il video straziante è virale

A volte, basta un’immagine per raccontare una storia d’amore intera. È quello che ha scoperto Cat, una donna di 32 anni di New York, durante un soggiorno in un Airbnb nel Montana. Non si aspettava che ad accoglierla, oltre all’arredamento rustico, ci foss e lo sguardo sorridente di un Golden Retriever, incorniciato su una mensola. Sotto la foto, un’incisione semplice ma densa di significato: “ Gary 2007–21?. “Ho girato il video in un Airbnb in Montana”, ha raccontato Cat a Newsweek. “La foto commemorativa di Gary ha catturato la mia attenzione. Mi ha commossa, anche se non lo avevo mai conosciuto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “È normale se ho pianto per lui?”: entra in un Airbnb e trova la foto di un cane Golden Retriever, il video straziante è virale

In questa notizia si parla di: airbnb - golden - retriever - normale

“È normale se ho pianto per lui?”: entra in un Airbnb e trova la foto di un cane Golden….

Scoppia in lacrime per un cane Golden Retriever sconosciuto: la scoperta in un casa presa in affitto - Segui La Zampa su Facebook (clicca qui), Instagram (clicca qui) e X (clicca qui) - Secondo lastampa.it

Golden retriever, origini e caratteristiche del cane che ama la ... - Il 24 luglio 2018, 361 golden retriever si sono radunati nelle Highlands scozzesi per celebrare l’anniversario della nascita della razza avvenuta 150 anni fa. Lo riporta lifegate.it