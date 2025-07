È morto il figlio di Julio Sergio dramma per l'ex portiere della Roma | aveva un tumore da anni

Il figlio di Julio Sergio è morto. Dramma per l'ex portiere della Roma. Enzo aveva 15 anni e da cinque gli era stato diagnosticato un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Ad annunciarlo è stato proprio il suo papĂ tramite un post su Instagram. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: morto - figlio - julio - sergio

Morto Claudio Zarcone, il papà di Norman: "Finalmente andrò a ritrovare il mio adorato figlio" - Quindici anni di sofferenza, di tarli, di dolore, di tormenti. Claudio Zarcone non c'è più. Avrebbe fatto 70 anni a luglio.

Wiggins: «Sono stato strafatto per anni, mio figlio aveva paura di trovarmi morto ogni mattina» - Sir Bradley Wiggins ha vinto il Tour de France 2012 e cinque medaglie alle Olimpiadi. Poi ha cominciato a farsi di cocaina, e lo ha fatto per anni giocando con il friabilissimo limite tra la vita e la morte.

“Ho tenuto stretto il corpicino di mio figlio morto. Temevo me lo buttassero in mare” - Nell’hotspot di Lampedusa il tragico racconto delle due coppie di migranti che hanno perso due bimbi di soli due anni stroncati dalla sete durante la traversata

Dramma Julio Sergio: il figlio 15enne è in coma indotto https://ift.tt/t9YODWG Vai su X

Il dramma di #JulioSergio, ex portiere della #Roma: il figlio 15enne è in coma, “situazione irreversibile” Vai su Facebook

Il figlio dell'ex portiere della Roma Julio Sergio è in coma indotto, l'annuncio sull'aggravarsi del giovane; Medulloblastoma, la malattia del figlio di Julio Sergio: Enzo lotta con un tumore al cervelletto. Il piccolo è; Julio Sergio, il figlio Enzo in coma: «La situazione è irreversibile».

È morto il figlio di Julio Sergio, dramma per l’ex portiere della Roma: aveva un tumore da anni - Enzo aveva 15 anni e da cinque gli era stato diagnosticato un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. Come scrive fanpage.it

Dramma Julio Sergio, il figlio dell'ex Roma in coma: “Irreversibile, ma in pace” - A renderlo noto è stato lo stesso ex calciatore brasiliano con una toccante story su Instagram, in cu ... Riporta tuttosport.com