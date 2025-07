È morta la 63enne investita giovedì mattina in via Gavazzeni a Bergamo

È morta la 63enne investita in via Gavazzeni a Bergamo nella mattinata di giovedì 24 luglio. È deceduta domenica mattina 27 luglio all'ospedale Papa Giovanni di Bergamo. Le sue condizioni erano apparse gravissime fin dall'inizio: nella caduta aveva battuto la testa contro il cordolo del marciapiede e aveva perso molto sangue. Soccorsa dal carabiniere Fabio Piras della stazione di Bergamo Principale che stava passando proprio in quel momento con la pattuglia, era stata trasportata d'urgenza all'ospedale Papa Giovanni XXIII dove era stata subito operata.

