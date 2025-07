È morta Claudia Adamo responsabile Rai Meteo Nell’ultimo post social un implicito messaggio di addio video

«Ho smesso di aspettare di essere immortale»: nell’ultimo post social del giugno scorso, Claudia Adamo, morta oggi a 51 anni, aveva lanciato il suo messaggio in codice dedicato a chi era a conoscenza delle sue delicatissime condizioni di salute. La responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità , volto noto al pubblico televisivo anche per il suo precedente impegno per Sky Meteo 24, è morta dopo una lunga malattia. Ha postato come ultimo messaggio le immagini da Aci Trezza, in Sicilia, con una canzone di Jovanotti come colonna sonora, Occhi a cuore, che cita appunto la mortalità . 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

