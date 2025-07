È morta Claudia Adamo responsabile di Rai Meteo | aveva 51 anni L’addio di Matano su Instagram

È morta Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo nell’ambito della direzione Rai Pubblica Utilità , volto noto al pubblico televisivo anche per il suo precedente impegno per Sky Meteo 24. Aveva 51 anni. Romana d’origine, figlia d’arte (il padre Luciano, ufficiale dell’Aeronautica, anche lui meteorologo, era a Rai2 negli anni '90), Adamo si era laureata in Fisica dell’atmosfera all’università . 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - È morta Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo: aveva 51 anni. L’addio di Matano su Instagram

In questa notizia si parla di: adamo - meteo - anni - morta

Addio a Claudia Adamo, volto del meteo in Rai - A soli 51 anni si è spenta Claudia Adamo, è stata un volto del meteo in Rai e a Sky. Cordoglio da parte di Alberto Matano L'articolo Addio a Claudia Adamo, volto del meteo in Rai proviene da Il Difforme.

È morta Claudia Adamo, responsabile Rai Meteo. Nell’ultimo post social un implicito messaggio di addio (video) - «Ho smesso di aspettare di essere immortale»: nell’ultimo post social del giugno scorso, Claudia Adamo, morta oggi a 51 anni, aveva lanciato il suo messaggio in codice dedicato a chi era a conoscenza delle sue delicatissime condizioni di salute.

Claudia Adamo, addio a 51 anni alla meteorologa della Rai: ‘Illuminava il meteo anche nei giorni più bui’ - È morta a 51 anni la responsabile di Rai Meteo, il ricordo commosso di Matano, Saluzzi e della comunità scientifica.

È morta Claudia Adamo, meteorologa e volto noto della televisione. Amatissima dal pubblico per il suo stile diretto e appassionato, ha raccontato per anni il clima che cambia e gli eventi estremi con voce ferma e rassicurante. Dietro i suoi bollettini, c’era sempr Vai su Facebook

Morta a 51 anni Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo. Il ricordo commosso di Matano, Saluzzi e della comunità scientifica. #ClaudiaAdamo #meteo #Rai #sky Vai su X

Morta la meteorologa Rai Claudia Adamo: aveva 51 anni; Morta Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo: aveva 51 anni; Addio a Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo: aveva 51 anni.

Morta Claudia Adamo, responsabile di Rai Meteo: aveva 51 anni - Romana d'origine, Adamo era laureata in Fisica dell'atmosfera all'università di Tor Vergata, e dopo aver lavorato in passato a Sky Meteo ... Come scrive msn.com

Claudia Adamo è morta, chi era la meteorologa responsabile di Rai Meteo: figlia d'arte, aveva 51 anni - È morta Claudia Adamo, responsabile di "Rai Meteo" nell'ambito della direzione "Rai Pubblica Utilità", volto noto al pubblico televisivo anche per il suo precedente impegno per "Sky Meteo 24". Si legge su msn.com