È atteso domani in Procura Massimiliano Santini. Secondo l’accusa sarebbe il regista occulto degli affidamenti del sistema Affidopoli, quello che muoveva i fili. E ora i riflettori si spostano su di lui. Nessun arresto, nessun sequestro preventivo, nessun atto limitativo della libertà personale nei confronti dei 24 indagati. In questo procedimento, almeno finora, gli inquirenti hanno scelto una linea garantista: non atti invasivi ma solo un’informazione di garanzia e invito a comparire. Una scelta che potrebbe non essere casuale. L’obiettivo potrebbe essere quello di offrire a tutti, Santini compreso, la possibilità di spiegare, chiarire, e persino dimostrare l’estraneità ai fatti contestati. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - E domani sarà la volta di Santini dai pm. Decisivo il suo ruolo