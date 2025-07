Hanno sollevato migliaia di pietre, scrutando il terreno umido centimetro per centimetro, in una delle ultime, preziose foreste rimaste sull’isola di Barbados. Per quasi due decenni, nessuno aveva più avuto un avvistamento scientificamente provato del Threadsnake di Barbados (Tetracheilostoma carlae), il serpente più piccolo del mondo. Molti temevano che fosse scomparso per sempre, un’altra vittima silenziosa della deforestazione. Ma una mattina di marzo, la tenacia dei ricercatori è stata premiata. Il 20 marzo scorso, intorno alle 10:30 del mattino, Connor Blades, responsabile di progetto del Ministero dell’Ambiente di Barbados, e Justin Springer, dei programmi caraibici dell’organizzazione ambientalista Re:wild, stavano ispezionando un’area boschiva nel centro dell’isola. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “È cieco e lungo come un fiammifero, si era nascosto sotto una pietra”: ritrovato dopo 20 anni il serpente più piccolo del mondo