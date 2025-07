Tempo di lettura: 2 minuti L’ A.S.D. Durazzano Calcio, con immenso piacere, comunica di aver raggiunto l’accordo con Gabriele Di Gaetano per il prosieguo del ruolo di allenatore della prima squadra anche per la stagione sportiva 20252026. “ È una decisione maturata da oltre un mese e che per vari impegni, tra i quali la costruzione della rosa non avevamo ancora ufficializzato sui nostri canali social ufficiali. Il lavoro di Lele della scorsa stagione all’esordio sulla nostra panchina è sotto gli occhi di tutti. L’accesso ai Play-off è stato un risultato importante ed inaspettato soprattutto considerando l’inizio con una situazione economica molto limitata per poi arrivare nella seconda fase di stagione con qualcosa di più importante. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Durazzano, Di Gaetano confermato alla guida tecnica