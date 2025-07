Dumfries Inter ultimi giorni per la clausola | cosa filtra tra addio e permanenza

Dumfries Inter, le ultime sul futuro dell’esterno olandese nerazzurro nel mirino di diverse big europee per il calciomercato estivo. Il tempo stringe e per Denzel Dumfries la scadenza del 31 luglio si avvicina rapidamente. Mancano appena quattro giorni alla fine della validitĂ della clausola rescissoria da 25 milioni di euro prevista nel suo contratto con l’ Inter, ma all’orizzonte non sembrano esserci segnali concreti che indichino un addio imminente. Come sottolineato oggi da Il Giorno, l’esterno olandese sembra destinato a iniziare una nuova stagione a tinte nerazzurre, con l’obiettivo di rilanciarsi dopo un finale di annata complicato. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Dumfries Inter, ultimi giorni per la clausola: cosa filtra tra addio e permanenza

In questa notizia si parla di: dumfries - inter - giorni - clausola

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, calcio di rigore per i nerazzurri Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Gol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti – VIDEO - di Redazione Gol Lautaro, il Toro fa esplodere San Siro! Assist fondamentale di Dumfries, Inter avanti.

Champions, Inter-Barcellona: la sblocca Lautaro su cross di Dumfries, entusiasmo alle stelle a San Siro  Live 1-0 - Si riparte dallo spettacolare 3-3 del Montjuic, chi vince vola a Monaco di Baviera per la finalissima del 31 maggio

Saranno nove giorni infiniti, nove giorni in cui ci toccherà pregare che nessuna squadra d’europa paghi la clausola di 25 milioni per portarsi via #Dumfries senza bisogno di trattare con l’#inter. E se siamo arrivati a questo punto, qualcuno in società ci dovrebb Vai su Facebook

Su #Dumfries #Inter e la clausola….è semplice… Mancano 12 giorni per poterla utilizzare. Quindi se il giocatore ed un eventuale club fossero interessati,rimane poco tempo e direi che ci dovrebbe essere già adesso un mezzo accordo tra le parti interessate… Vai su X

Clausola Dumfries, manca poco: “Fronte gelido, cosa filtra sul suo futuro con l’Inter”; Pagano la clausola, i bianconeri chiudono per Dumfries; Inter: il Barcellona non molla Dumfries ma la clausola in un'unica soluzione è un ostacolo.

Tra quattro giorni l’Inter si toglierà un peso non banale: resistenza - Mancano esattamente quattro giorni alla scadenza della clausola rescissoria che pende sulla testa di Denzel Dumfries. Secondo inter-news.it

Clausola Dumfries, manca poco: “Fronte gelido, cosa filtra sul suo futuro con l’Inter” - La clessidra sta per esaurirsi, poi per Denzel Dumfries sarà tempo di riprendersi l’Inter: le ultime sul suo futuro ... Segnala fcinter1908.it