Dumfries Inter resta un rebus! La clausola scade il 31 luglio e non ci sono offerte L’apertura del Quotidiano Sportivo

Dumfries Inter, nella prima pagina del Quotidiano Sportivo spazio alla squadra di Chivu: l'olandese non ha offerte, scadenza della clausola vicina. « Italia, finale nel destino ». Con questo titolo il QS – Quotidiano Sportivo apre la sua edizione di domenica 27 luglio, celebrando la grande impresa dell' Italvolley femminile, qualificata alla finalissima di Nations League. Ma tra le poche notizie calcistiche in apertura, un piccolo spazio lo conquista anche l' Inter, alle prese con il nodo legato al futuro di Denzel Dumfries. Nel pezzo dedicato ai nerazzurri, il quotidiano parla della « nuova Inter » e del « fantasma di Dumfries », evidenziando come la situazione legata all'esterno olandese sia ancora tutta da decifrare.

