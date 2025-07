Due pusher sorpresi con 650 grammi di marijuana uno è minore | arrestati

La polizia ha arrestato due giovani pusher di 21 e 17 anni di Adrano, sorpresi con 650 grammi di marijuana in una strada poco distante dalla centralissima via Cappuccini.I due sono stati individuati durante uno dei consueti servizi di controllo del territorio eseguiti costantemente dai poliziotti. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it

