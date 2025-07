Due poliziotti aggrediti in centro per fermare una lite condominiale

Ancora un’aggressione a due poliziotti intervenuti per sedare una lite condominiale in un palazzo del centro cittadino di San Benedetto. E’ accaduto nella giornata di venerdì, quando una volante del commissariato di pubblica sicurezza è stata chiamata ad intervenire per evitare che il litigio potesse degenerare. Giunti sul posto, gli agenti si sono trovati a fronteggiare una situazione a dir poco molto tesa. Si stavano fronteggiando, al momento solo a parole, alcuni condomini, tra cui una donna di origine russa che, alla vista della polizia ha reagito in modo scomposto e violento. L’intervento degli agenti, che inizialmente era volto soltanto a riportare la calma, si è rivelato un boomerang. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Due poliziotti aggrediti in centro per fermare una lite condominiale

