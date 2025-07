Due minorenni coinvolti nelle truffe ad anziani | i raid anche nel casertano

Due minorenni sono finiti in una comunit√† per decisione del Tribunale per i Minorenni, accusati di estorsione, truffa agli anziani e indebito utilizzo di carte di pagamento. Dietro questa vicenda, che coinvolge i territori di Napoli e San Giorgio a Cremano, emerge con forza un dettaglio cruciale. 🔗 Leggi su Casertanews.it

Facevano da "cavallini" nelle truffe ad anziani: nei guai due minorenni - L a polizia di San Ferdinando e San Giorgio a Cremano ha eseguito due ordinanze cautelari di collocamento in comunità nei confronti di due minorenni accusati di estorsione, truffa ad anziani e indebito utilizzo di carta di pagamento.

