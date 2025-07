Due furti in pochi giorni | ladri sempre in azione contro la cassa dopo aver scassinato la porta del negozio

Una banda di giovani scorrazza per Ca' Ossi compiendo furti di vario tipo. Ad essere stati colpiti, nel giro di pochi giorni, sono stati il negozio di prodotti per gli animali Rosetti di viale dell'Appennino 136 e la piscina comunale.Leggi la notizia . 🔗 Leggi su Forlitoday.it

Decine di furti in casa in pochi mesi: così agiva "l'idraulico gentile" | VIDEO - Accento bolognese, un bel modo di fare, competente su questioni legate a tubi e scarichi e soprattutto una innata predisposizione a conquistare la fiducia delle persone riuscendo a introdursi in casa loro (si spacciava per l'idraulico mandato dall'amministratore di condominio) per poi derubarli.

Il video del finto idraulico arrestato a Bologna, 28 furti in pochi mesi e bottino da 15 mila euro: come agiva - Un uomo è stato arrestato a Bologna per 28 furti in appartamento, fingendosi idraulico per derubare anziani.

Raffica di furti in città : porte divelte e danni, bottino di pochi spiccioli - Follonica, 26 luglio 2025 – Notte di furti a Follonica. Due le scorribande che sono state registrate dai carabinieri, che hanno raccolto le denunce e stanno indagando per individuare i responsabili.

Tre persone arrestate per furto e rapina a Gorizia: dopo aver tentato il colpo in un negozio, hanno minacciato i dipendenti e poi sono fuggiti. Rapidamente ripresi dalla Polizia. I dettagli qui: http://bit.ly/3GtrKLG Vai su Facebook

Negozio e piscina svaligiati piĂą volte in pochi giorni: a Ca' Ossi imperversa una banda di giovani ladri; Due furti in pochi giorni: ladri sempre in azione contro la cassa, dopo aver scassinato la porta del negozio; Furti e rapine nei negozi: cinque colpi in venti giorni. La polizia arresta il ladro che terrorizzava il quartiere \ VIDEO.

ZH: fallito nuovo furto in negozio d’armi - La polizia cantonale zurighese ha arrestato oggi a Pfungen, a pochi chilometri da Winterthur (ZH), due uomini che stavano cercando di derubare un negozio di armi. Segnala swissinfo.ch

Spaccata in viale Baracca. Colpito un negozio in pieno giorno: "Qui non ci si sente tranquilli" - Da Topazio, attività che vende vestiti e accessori, qualcuno è entrato mentre la titolare era in pausa pranzo. Si legge su msn.com