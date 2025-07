Due fratelli morti annegati in mare | uno tentava di salvare l' altro

Tragedia sul litorale di Anzio, in provincia di Roma. Un uomo si è ritrovato in difficoltà in mare, non riuscendo più a tornare a riva: è stato sorpreso dalla corrente e trascinato al largo. Un altro, il fratello, è quindi corso in suo aiuto, ma è rimasto bloccato nel giro di pochi istanti. 🔗 Leggi su Today.it

