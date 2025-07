Due cittadine casertane unite nel nome del santo patrono Sant' Elpidio

Sant’Arpino e Casapulla unite nel nome del santo patrono Sant’Elpidio. Venerdì 25 luglio, a Sant’Arpino, nell’ambito del fitto programma di appuntamenti della festa patronale in onore di Sant’Elpidio, si è svolto un incontro tra i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose delle due. 🔗 Leggi su Casertanews.it

In questa notizia si parla di: sant - elpidio - unite - nome

Baskérs Forlimpopoli affrontano Porto Sant’Elpidio in semifinale playoff - Questo pomeriggio, alle ore 18, inizia la semifinale playoff per i Baskérs Forlimpopoli, che sul parquet amico del PalaDimensioneVending ospitano Porto Sant’Elpidio per una serie da non sottovalutare.

Baskérs Forlimpopoli cercano la finale playoff contro Porto Sant’Elpidio - Stasera alle 21 i Baskérs Forlimpopoli cercano il colpo del ko sul campo di Porto Sant’Elpidio per provare a conquistare la finale e attendere la vincente dell’altra sfida tra Santarcangelo e Fossombrone che vede i romagnoli avanti 1-0 (75-65 in gara1).

Toh, ora il Pd cerca il campo largo a Sant'Elpidio a Mare: «Uniti per battere questa destra al ballottaggio». Appello dei dem - SANT?ELPIDIO A MARE Telefoni caldi, ma niente accordi all?orizzonte, in questi giorni che scorrono verso il ballottaggio tra Gionata Calcinari e Rossano Orsili.

Due cittadine casertane unite nel nome del santo patrono Sant'Elpidio; Sant'Arpino e Casapulla unite nel nome del santo patrono Sant'Elpidio; Controlli dei carabinieri agli autolavaggi in provincia di Caserta. A Orta scoperti 4 lavoratori in nero, scatta la sanzione di 41mila euro.

Sant’Arpino e Casapulla unite nel nome del santo patrono Sant’Elpidio - A Sant’Arpino, nell’ambito del fitto programma di appuntamenti della festa patronale in onore di Sant’Elpidio, si è volto un incontro tra i rappresentanti delle istituzioni civili e religiose delle ... Scrive msn.com

Comunali, a Sant'Elpidio a Mare è ballottaggio Calcinari-Orsili - A Sant'Elpidio a Mare (Fermo) ci sarà da attendere ancora due settimane prima di conoscere il nome del prossimo sindaco. Segnala ansa.it