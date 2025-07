Dramma tremendo per l’ex Serie A | il figlio di 10 anni in coma irreversibile

Ci sono storie che arrivano dritte al cuore e che, al di là dei nomi o delle maglie indossate, parlano un linguaggio universale fatto di amore, sofferenza e speranza. Sono storie che uniscono, che cancellano le distanze e che ricordano a tutti quanto la vita, a volte, sappia essere profondamente ingiusta. È in questi momenti che il silenzio diventa un rifugio e la solidarietà una carezza capace di lenire anche il dolore più feroce. Nel mondo del calcio, dove spesso si parla di gol, trasferimenti e rivalità , ci sono attimi in cui tutto questo scompare. Restano le persone, con le loro fragilità e il bisogno di sentirsi sostenute. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Dramma tremendo per l’ex Serie A: il figlio di 10 anni in coma irreversibile

In questa notizia si parla di: dramma - tremendo - serie - figlio

Tir contro quattro auto, dramma in Italia: lo scontro è tremendo, traffico paralizzato - Un violento incidente stradale ha coinvolto nel pomeriggio di oggi cinque veicoli, tra cui un camion e quattro automobili.

Italia, 13enne precipita nel vuoto, il volo tremendo di metri: è dramma - Una tragedia ha sconvolto la comunità di Orta Nova, piccolo centro in provincia di Foggia, nel pomeriggio di martedì 6 maggio.

Il dramma del cantante italiano: è stato tremendo essere gay - Le testimonianze di figure pubbliche che si confrontano con episodi di discriminazione rappresentano un elemento fondamentale nel dibattito sulla lotta all’omofobia.

Moreno Torricelli: «Mia moglie tagliava i capelli a Del Piero, dopo la sua morte ho lasciato il calcio. Oggi monto finestre e ristrutturo un alpeggio». L'ex terzino, che la Juventus prese dai dilettanti e che in bianconero ha vinto tutto, ripercorre il dramma della mog Vai su Facebook

«Adolescence», i figli chiusi in cameretta e la paura di non sapere chi sono; Lutto per Serginho, il figlio dell'ex giocatore del Milan è morto a 20 anni in Brasile; La vita privata di Alda Merini, le quattro figlie e l’amore per Ettore Carniti e Michele Pierri.

Dramma per Cher, il figlio Elijah Blue Allman ... - la Repubblica - Dramma per Cher, il figlio Elijah Blue Allman ricoverato per overdose: ... Riporta repubblica.it

Dramma in famiglia, il figlio muore e il padre si suicida - Poco tempo dopo aver saputo che il figlio Fabio era morto, cadendo sulle rocce di un torrente, il padre, Aurelio, si è tolto la vita. Secondo ansa.it