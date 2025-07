Dramma per Verreth è morto il figlio di un anno mentre era in ritiro | il Bari ferma la preparazione

Tragedia per Verreth: morto in Belgio il figlio di un anno. Il Bari chiude in anticipo il ritiro - Ancora ignote le cause dell'improvviso decesso del piccolo. Il centrocampista è subito volato a casa.

Lutto tremendo in casa Bari: morto il figlio di Mathias Verreth, ritiro annullato - Nel pomeriggio di domenica 27 luglio una notizia tremenda ha scosso il ritiro del Bari a Roccaraso. Secondo quanto comunicato dal club biancorosso attraverso una nota ufficiale, il figlio di Mathias Verreth, centrocampista arrivato nelle scorse settimane dal Brescia, è scomparso prematuramente.

