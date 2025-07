Dramma per il calciatore Matthias Verreth | muore il figlio di un anno il Bari interrompe il ritiro

Lutto per il centrocampista belga: tragedia in Belgio mentre era con la squadra. Un dramma ha sconvolto la vita del calciatore Matthias Verreth: il figlio di un anno è deceduto improvvisamente in Belgio, mentre il centrocampista si trovava in ritiro con il Bari a Roccaraso. Le cause del decesso non sono ancora state rese note, ma la notizia ha avuto un impatto devastante sull'intero ambiente biancorosso. Il Bari interrompe il ritiro in segno di rispetto. Di fronte a questa tragedia, la società ha deciso di sospendere il ritiro precampionato con due giorni di anticipo, annullando anche l'amichevale prevista per martedì contro la Cavese.

