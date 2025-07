Dramma Julio Sergio | il figlio di 15 anni dell' ex portiere della Roma è in coma indotto

Il brasiliano ha condiviso su Instagram la notizia terribile che riguarda la sua famiglia: Enzo lotta contro un tumore cerebrale diagnosticato nel 2020. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Dramma Julio Sergio: il figlio di 15 anni dell'ex portiere della Roma è in coma indotto

Julio Sergio e il dramma del figlio: "Il mio eroe, mi insegna a vivere. Vorrebbe incontrare Sinner" - L'ex portiere della Roma racconta di tutta la vicinanza ricevuta nel momento della scoperta della malattia di Enzo, 15 anni: "Il suo idolo è Jannik, non si perde una partita.

Julio Sergio si rasa a zero: il gesto commovente per il figlio malato è virale - L'ex portiere della Roma e del Lecce sta sostenendo Enzo in vista del nuovo ciclo di cure: il video pubblicato sui social ... msn.com scrive