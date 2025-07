Dramma in un supermercato accoltellate diverse persone | Vittime scelte a caso

Momenti di terrore in un supermercato. Un uomo, per motivi da accertare, ha accoltellato molte persone ed ora le indagini sono in corso Gli Stati Uniti continuano ad essere uno dei Paesi dove la violenza, molte volte ingiustificata, è maggiore. Al momento non si riesce a trovare una soluzione nonostante la forte richiesta da parte dei cittadini di poter vivere in maggiore tranquillità anche magari quando si va al supermercato. Dramma in un supermercato, accoltellate diverse persone: “Atti compiuti a caso” (Pixbay) – cityrumors.it Nelle scorse ore un uomo ha accoltellato diverse persone proprio in un supermercato. 🔗 Leggi su Cityrumors.it © Cityrumors.it - Dramma in un supermercato, accoltellate diverse persone: “Vittime scelte a caso”

