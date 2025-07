Dramma in ritiro muore figlio di Verreth | il Bari chiude in anticipo la preparazione a Roccaraso

Un dramma in casa Verreth, e il Bari chiude in anticipo del ritiro: il club biancorosso ha infatti comunicato lo stop alle sessioni di allenamento in corso a Roccaraso, con due giorni di anticipo sul previsto, dopo aver appreso della morte del figlio del proprio calciatore Matthias Verreth, centrocampista belga di 27 anni. «Non abbiamo parole - è scritto nel documento - nel comunicare una notizia. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dramma in ritiro, muore figlio di Verreth: il Bari chiude in anticipo la preparazione a Roccaraso

In questa notizia si parla di: verreth - anticipo - dramma - ritiro

Tragedia per Verreth: morto in Belgio il figlio di un anno. Il Bari chiude in anticipo il ritiro - Ancora ignote le cause dell'improvviso decesso del piccolo. Il centrocampista è subito volato a casa.

Dramma per Verreth, è morto il figlio di un anno mentre era in ritiro: il Bari ferma la preparazione; Dramma in casa Bari: scomparso il figlio di Verreth, il ritiro termina in anticipo; Calcio Bari, il dramma di Verreth: muore il figlio. La squadra interrompe il ritiro.

Dramma per Verreth, è morto il figlio di un anno in Belgio: il Bari scioglie il ritiro - Non sono ancora note le cause dell'improvviso decesso del secondogenito del ... Segnala fanpage.it

Tragedia al Bari: muore il figlio di Matthias Verreth, la squadra interrompe il ritiro - Unisciti al nostro canale Telegram per ricevere notizie in tempo reale, esclusive ed aggiornamenti direttamente sul tuo smartphone. Si legge su infooggi.it