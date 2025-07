Dramma familiare a Lodi uccide la moglie 80enne e poi chiama le pompe funebri

L’abitazione in cui un 89enne ha ucciso, ieri, la moglie disabile ottantenne, a Castiraga Vidardo, è stata sequestrata dai carabinieri Lodi mentre la Procura, con il pm Roberto Fedelini, indaga per omicidio volontario. Il marito, dopo aver tolto la vita alla moglie, ha chiamato un’agenzia di pompe funebri della zona chiedendo che arrivasse a occuparsi della moglie. Gli addetti sono arrivati. 🔗 Leggi su Feedpress.me © Feedpress.me - Dramma familiare a Lodi, uccide la moglie 80enne e poi chiama le pompe funebri

