ABBONATI A DAYITALIANEWS Un dramma familiare: la vittima è un’anziana donna in carrozzina. Un uomo di 89 anni, residente a Castiraga Vidardo in provincia di Lodi, ha soffocato ieri, in tarda serata, 26 luglio, la moglie ottantenne, L.T., utilizzando – sembra – un sacchetto di plastica. Dopo il gesto, ha tentato di togliersi la vita, ma è stato soccorso in tempo. Attualmente è ricoverato in ospedale piantonato dalle forze dell’ordine, ma non versa in gravi condizioni. La moglie da anni costretta in sedia a rotelle. L.T., la vittima, era affetta da disabilitĂ e viveva immobilizzata su una sedia a rotelle. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com

© Dayitalianews.com - Dramma della disperazione a Castiraga Vidardo: uccide la moglie disabile e tenta il suicidio