Dove vedere in tv Bolelli Vavassori-Nys Roger-Vasselin ATP Washington 2025 | orario finale programma streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno la finale del torneo ATP 500 di Washington, dove incroceranno la coppia composta dal francese Edouard Roger-Vasselin e il monegasco Hugo Nys. Dopo aver regolato ReboulDoumbia, GalllowayErler e SkupskiSmith, gli azzurri andranno a caccia del trofeo sul cemento statunitense: l’obiettivo è quello di conquistare un titolo a due mesi di distanza dal sigillo di Amburgo, il quarto stagionale considerando anche quelli di Rotterdam e Adelaide. L’appuntamento è per domenica 27 luglio, alle ore 18.00 italiane. Si preannuncia un incontro particolarmente complicato per i nostri portacolori, che partiranno comunque con i favori del pronostico e hanno tutte le possibilitĂ di festeggiare prima di tuffarsi nei Masters 1000 di Toronto e Cincinnati, gli impegni che precederanno gli US Open, l’ultimo Slam della stagione. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Nys/Roger-Vasselin, ATP Washington 2025: orario finale, programma, streaming

In questa notizia si parla di: bolelli - vavassori - roger - vasselin

Chi sono Bondioli/Caniato, i due teenager fuori dai 300 del ranking capaci di battere Bolelli/Vavassori! - Quinta vittoria consecutiva a Roma in doppio per la coppia composta dai due tennisti classe 2005 italiani Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato, che dopo aver vinto i quattro incontri delle prequalificazioni, conquistando così la wild card per il tabellone principale, questa sera elimina il quotato duo composto da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori.

La favola di Bondioli/Caniato! Eliminano Bolelli/Vavassori dopo il cammino dalle Pre-qualificazioni! - La coppia formata dai classe 2005 Federico Bondioli e Carlo Alberto Caniato centra l’impresa agli Internazionali d’Italia 2025 di tennis: gli azzurri, che avevano ricevuto una wild card per il tabellone di doppio maschile dopo aver vinto le prequalificazioni, all’esordio in main draw eliminano nel derby italiano la coppia numero 5 del seeding, composta da Simone Bolelli ed Andrea Vavassori, sconfitti dopo due ore esatte di dura battaglia con lo score di 7-6 (5) 6-7 (10) [10-8], ed agli ottavi affronteranno i transalpini Sadio Doumbia e Fabien Reboul.

Internazionali d’Italia 2025, Berrettini sfida Musetti-Sonego in doppio. Definito il tabellone con Bolelli/Vavassori - Si è delineato il tabellone del torneo di doppio maschile che animerà gli Internazionali d’Italia, in corso di svolgimento sulla terra rossa del Foro Italico a Roma.

VAVALELLI IN FINALE A WASHINGTON Simone #Bolelli ed Andrea #Vavassori battono in rimonta, con il punteggio di 4-6/6-3/10-5, la coppia Skupski/Smith e approdano in finale al 500 di Washington, dove sfideranno Nys/Roger-Vasselin #MubadalaDCCiti Vai su X

Dove vedere in tv Bolelli/Vavassori-Nys/Roger-Vasselin, ATP Washington 2025: orario finale, programma, streaming; Washington, doppio: è finale per Bolelli/Vavassori!; ATP Washington 2025: per Bolelli e Vavassori sesta finale dell’anno.

ATP Washington: È finale per Bolelli e Vavassori. Battuti in rimonta al super tie-break Skupski e Smith - ATP | Per la coppia azzurra si tratta della sesta finale del 2025. Riporta ubitennis.com

Simone Bolelli e Andrea Vavassori approdano in finale di doppio a Washington - Più sofferta di quanto si potesse prevedere in avvio, la coppia azzurra potrà giocarsi il titolo nella capitale americana e iniziare così nel migliore dei modi lo swing sul cemento Simone Bolelli e An ... Da tennisitaliano.it