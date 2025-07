Dove calano le temperature MeteoGiuliacci | nubifragi in arrivo

All'inizio della settimana è atteso un marcato peggioramento, con fenomeni anche violenti soprattutto lungo l'Adriatico. Come descritto sul sito www.meteogiuliacci.it Tra lunedì 28 e martedì 29 luglio un vortice ciclonico sul Mediterraneo richiamerà correnti umide e instabili, portando maltempo diffuso.    La fase peggiore è prevista lunedì 28 con temporali intensi, nubifragi e grandine, con accumuli oltre i 100?mm e rischio di alluvioni lampo, specie in Romagna, Marche e Abruzzo (possibili supercelle). Piogge anche su Veneto, Toscana, Umbria, Lazio e Puglia; più variabile ma meno critico su Nord-Ovest e Isole Maggiori. 🔗 Leggi su Iltempo.it

