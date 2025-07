Douglas Luiz via dalla Juve | scende in campo direttamente…Mourinho! La mossa per portarlo al Fenerbahce non lascia più dubbi La ricostruzione

Douglas Luiz via dalla Juve: mossa direttamente di.Mourinho! Cosa ha fatto per portarlo al Fenerbahce, ecco la ricostruzione. La cessione di Douglas Luiz entra finalmente nella sua fase piĂą calda, con un protagonista d’eccezione che scende in campo in prima persona. Secondo le ultime rivelazioni del giornalista Gianni Balzarini, il Fenerbahçe fa sul serio per il centrocampista brasiliano in uscita dalla Juve, e per convincerlo si è mosso direttamente il suo tecnico, JosĂ© Mourinho. La chiamata di Mourinho e la proposta del Fenerbahçe. Dopo giorni di sondaggi, la pista turca è diventata rovente. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

