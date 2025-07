Douglas Luiz Juventus Giovanni Albanese fa luce sul futuro del brasiliano | Ritiene di essere stato trattato male dalla società la spaccatura è totale! Nel suo futuro c’è… L’indiscrezione

Douglas Luiz Juventus: Giovanni Albanese lo ha detto sul futuro di quel calciatore! Quel campionato può sanare la rottura tra le due parti. Il calciomercato Juve si muove soprattutto in uscita. Come riportato da Giovanni Albanese, l’attenzione va posta sulla querelle legata a Douglas Luiz: il brasiliano è ormai fuori dal nuovo progetto bianconero e potrebbe approdare in Premier League, come viene evidenziato dal giornalista nell’editoriale per Sportitalia. DOUGLAS LUIZ JUVENTUS – «Badate a come Douglas Luiz abbia voluto mettersi in mostra per palesare la propria rabbia nei confronti della Juventus: della serie, voi non mi volete? E io non mi presento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Juventus, Giovanni Albanese fa luce sul futuro del brasiliano: «Ritiene di essere stato trattato male dalla societĂ , la spaccatura è totale! Nel suo futuro c’è…». L’indiscrezione

