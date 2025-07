Douglas Luiz Juve quel club ora ci prova per il brasiliano | ecco la contropartita che stuzzica i bianconeri!

Douglas Luiz Juve, un club estero ora ci prova per il brasiliano: ecco la contropartita che stuzzica i bianconeri! Le ultimissime Potrebbe essere giunta al capolinea l’avventura di Douglas Luiz alla Juventus. Il centrocampista brasiliano, classe 1998, arrivato con grandi aspettative, non è mai riuscito a imporsi nel centrocampo bianconero. Ora, secondo quanto riportato da . 🔗 Leggi su Calcionews24.com © Calcionews24.com - Douglas Luiz Juve, quel club ora ci prova per il brasiliano: ecco la contropartita che stuzzica i bianconeri!

In questa notizia si parla di: douglas - luiz - brasiliano - juve

Juve, Thuram è la certezza di Tudor: costato meno di Koopmeiners e Douglas Luiz, i suoi numeri alla Vidal - Juve, Khephren Thuram trascina il centrocampo bianconero: i suoi numeri sono secondi solo a Vidal della prima stagione, Koop e Douglas Luiz superati Khephren Thuram si sta rivelando una delle poche, solide certezze nella travagliata stagione della Juve.

Tuttosport – Douglas Luiz sui social, nostalgia Premier. Poi il post: “Amo la Juventus” - 2025-05-11 22:56:00 Fioccano commenti e discussioni a causa dell’ultima news di Tuttosport: Douglas Luiz, la diretta.

Douglas Luiz raccontato da Adriano Bacconi: «La delusione è alta, ha anche pagato una mancanza di umiltà ! Ecco cosa non ha funzionato qui alla Juventus» – VIDEO - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz è stato raccontato così da Adriano Bacconi. Le dichiarazioni in Tribuna Juve sul centrocampista bianconero e sulla stagione – VIDEO.

Multa salata per Douglas Luiz Il centrocampista brasiliano, assente ingiustificato ai primi giorni del ritiro della Juventus, andrĂ incontro a una sanzione economica pesante #Juventus #DouglasLuiz #SpazioJ Vai su X

La Juve vuole 40 milioni per Douglas Luiz, per evitare minusvalenze L'edizione odierna de La Gazzetta dello Sport svela tutte le pretendenti dalla Premier per il brasiliano #Juve #SpazioJ Vai su Facebook

Douglas Luiz non si presenta al raduno della Juve; Mourinho vuole Douglas Luiz! L'offerta Fenerbahce alla Juve, Il ds in arrivo a Torino; Caso Douglas Luiz, la decisione della Juve: non lascerĂ correre.

Douglas Luiz Juve, si lavora alla cessione in Premier del brasiliano: corsa a tre per l’ex Aston Villa, serve questa proposta - Douglas Luiz Juve, si lavora alla cessione in Premier del brasiliano: corsa a tre per l’ex Aston Villa, serve questa offerta per convincere i bianconeri Douglas Luiz è sempre più vicino a lasciare la ... Segnala juventusnews24.com

Mourinho vuole Douglas Luiz! L'offerta Fenerbahce alla Juve, "Il ds in arrivo a Torino" - Tra Douglas Luiz e la Juventus è rottura totale: il calciatore vuole andare via e i bianconeri hanno tutto l'interesse di cedere il brasiliano. Si legge su tuttosport.com