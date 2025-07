Douglas Luiz Fenerbahce Mourinho ora tenta il brasiliano | spunta questa contropartita che stuzzica la Juventus! Il nome

Douglas Luiz Fenerbahce, Mourinho ora tenta il brasiliano: spunta questa contropartita che stuzzica la Juventus. Le ultimissime sul centrocampista. L’avventura di Douglas Luiz  alla Juve sembra essere giunta al capolinea, con il Fenerbahçe  che ha messo gli occhi sul centrocampista brasiliano. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, il club turco, allenato da JosĂ© Mourinho, ha avviato i primi contatti con i bianconeri per l’acquisto del giocatore, inserendo una contropartita gradita alla Juventus: Sofyan Amrabat. Fenerbahçe pronta a offrire Amrabat per Douglas Luiz La trattativa tra le due squadre è ancora in una fase preliminare, ma il Fenerbahçe sembra intenzionato a mettere sul piatto Amrabat, centrocampista marocchino che ha giocato in prestito alla Fiorentina. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Fenerbahce, Mourinho ora tenta il brasiliano: spunta questa contropartita che stuzzica la Juventus! Il nome

Il Fenerbahce piomba su Douglas Luiz Dopo la rottura totale avvenuta con la non presentazione del brasiliano al ritiro, si è fatto vivo l'interesse di Mourinho sul centrocampista. Il tecnico portoghese vede in lui il profilo perfetto per la sua mediana

Mourinho vuole Douglas Luiz! L'offerta Fenerbahce alla Juve, "Il ds in arrivo a Torino" - Tra Douglas Luiz e la Juventus è rottura totale: il calciatore vuole andare via e i bianconeri hanno tutto l'interesse di cedere il brasiliano. Lo riporta tuttosport.com

Fenerbahce su Douglas Luiz: Mourinho guida l’assalto - Il Fenerbahce punta su Douglas Luiz: prestito con opzione d’acquisto, Mourinho in prima linea per convincere il centrocampista. Da europacalcio.it