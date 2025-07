Douglas Luiz Fenerbahce l’affare può decollare! Spunta un indizio legato all’uomo mercato del club turco | ha fatto questa cosa! L’indiscrezione

Douglas Luiz Fenerbahce, c’è un indizio che rischia di fare un prova: l’uomo mercato del club turco ha fatto questa cosa! L’affare può sbloccarsi. Secondo quanto riportato da La Stampa, il direttore generale della Juventus, Damien Comolli, ha giĂ puntato due profili importanti per rinforzare il centrocampo bianconero: AndrĂ© e Hjulmand. Tuttavia, per il momento, tutto è fermo. Comolli, infatti, continua a raccogliere informazioni e segnare nomi sul suo tablet. Ma prima di prendere una decisione definitiva riguardo a questi due giocatori, è necessario chiarire la situazione di Douglas Luiz, il cui futuro è ancora incerto. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Douglas Luiz Fenerbahce, l’affare può decollare! Spunta un indizio legato all’uomo mercato del club turco: ha fatto questa cosa! L’indiscrezione

In questa notizia si parla di: luiz - fenerbahce - affare - indizio

Amrabat Juve, sale il nome del marocchino per sostituire Douglas Luiz! Comolli potrebbe giocarsi questa carta per convincere il Fenerbahce: tutti gli aggiornamenti - di Redazione JuventusNews24 Amrabat Juve, sale il nome del marocchino per sostituire Douglas Luiz: le ultimissime sulle mosse dei bianconeri.

Douglas Luiz Juventus, dalla Turchia svelano il clamoroso scenario: Mourinho vuole portarlo al Fenerbahce! La posizione dei bianconeri e la possibile offerta - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Juventus: clamoroso scenario dalla Turchia, con José Mourinho che vorrebbe portare il centrocampista al Fenerbahce.

Douglas Luiz Fenerbahce, Mourinho ora tenta il brasiliano: spunta questa contropartita che stuzzica la Juventus! Il nome - di Redazione JuventusNews24 Douglas Luiz Fenerbahce, Mourinho ora tenta il brasiliano: spunta questa contropartita che stuzzica la Juventus.

Douglas Luiz Fenerbahce, spunta un indizio!.

Douglas Luiz Fenerbahce, Mourinho ora tenta il brasiliano: spunta questa contropartita che stuzzica la Juventus! Il nome - Douglas Luiz Fenerbahce, Mourinho ora tenta il brasiliano: spunta questa contropartita che stuzzica la Juventus. Scrive juventusnews24.com

Douglas Luiz Juve, quel club ora ci prova per il brasiliano: ecco la contropartita che stuzzica i bianconeri! - Douglas Luiz Juve, un club estero ora ci prova per il brasiliano: ecco la contropartita che stuzzica i bianconeri! Riporta calcionews24.com