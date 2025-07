Soli, davanti a uno schermo interattivo. Con visori tridimensionali e guanti hi-tech, guidati da un’Intelligenza artificiale, intenti a spostare organoidi costruiti in laboratorio all’interno dei nostri corpi, reali: novelli Tom Cruise, che nel film Minority report – del lontano 2002 – raccontava il nostro futuro robotico con decenni di anticipo. Stiamo esagerando, ma non troppo: i medici saranno – e già in parte sono – qualcosa di molto diverso dai camici bianchi che girano in corsia con lo stetoscopio al collo. Secondo l’ultimo rapporto su Il futuro delle professioni mediche e infermieristiche in Italia, appena diffuso da Randstad Research, che ha individuato le «47 professioni sanitare del futuro» – tra le quali cardiochirurghi specializzati in Ia, ingegneri di chirurgia robotica, tecnici per lastre in 3D e tante altre -, nei nostri ospedali nel giro di pochi anni serviranno figure ibride che coniughino medicina e bio-ingegneria, etica della cura e interpretazione degli algoritmi, le infinite possibilità delle intelligenze artificiali con l’arte dell’agire «in scienza e coscienza» senza demandare le decisioni a un robot. 🔗 Leggi su Panorama.it

© Panorama.it - Dottor IA: la sanità entra nell’era delle macchine pensanti