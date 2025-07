Dopo il terribile incidente la raccolta fondi | Aiutiamo Giancarlo a rialzarsi

Una storia di grande dolore, ma anche di grande amicizia, solidariet√† e speranza quella che arriva da Malgolo. Protagonista di questa storia √® Giancarlo Larcher, un ragazzo di 17 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente lo scorso 3 luglio: il giovane si √® scontrato con un camion mentre. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Malgolo, dopo il terribile incidente, la raccolta fondi: Aiutiamo Giancarlo a rialzarsi; 'Aiutiamo Giancarlo a rialzarsi': raccolta fondi per il 17enne vittima di un incidente. Come donare; ¬ęAiutiamo Giancarlo a rialzarsi¬Ľ: raccolta fondi per il 17enne vittima di un incidente stradale. Come donare.