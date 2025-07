Dopo aver speso 5.000 euro è uno scherzo doversi alzare alle 6 | 30 per un posto in piscina | scoppia la guerra dei lettini nel resort addetto dell’hotel travolto dalla calca

Non è una corsa a ostacoli, ma la quotidiana “guerra dei lettini”, un rito estivo che trasforma i turisti in vacanza in atleti pronti a tutto pur di accaparrarsi un posto a bordo piscina. L’ultimo, incredibile episodio arriva da Tenerife, dove un video girato nell’h otel a quattro stelle Spring Bitacor a ha catturato una vera e propria ressa di oltre 100 persone, che per poco non ha travolto un addetto alla sicurezza. Il filmato, diventato immediatamente virale su TIkTok, mostra il momento esatto in cui, alle 8 del mattino di domenica scorsa, una guardia di sicurezza sblocca il cancello che dĂ accesso all’area piscina. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Dopo aver speso 5.000 euro, è uno scherzo doversi alzare alle 6:30 per un posto in piscina”: scoppia la “guerra dei lettini” nel resort, addetto dell’hotel travolto dalla calca

Cloro al posto dell’acqua, cinque bambini intossicati in piscina. Orrore in Italia: com’è potuto succedere - Una giornata di gioco si è trasformata in dramma nel quartiere Borghesiana di Roma, dove cinque bambini sono rimasti intossicati dal cloro nella piscina dell’impianto Imperium Eventi.

Perdita di cloro in piscina, bambini di un centro estivo intossicati a Vicenza: soccorsi sul posto - L'incidente oggi nelle piscine del quartiere di San Pio X a Vicenza: bruciori agli occhi e difficoltĂ respiratorie per almeno 6 bambini e 9 adulti.

Sono rimasti intossicati”. Piscina evacuata, soccorsi sul posto per i bambini - Paura nella mattinata di venerdì 11 luglio a Vicenza, dove alcuni bambini e adulti sono rimasti intossicati durante una giornata in piscina nel quartiere San Pio X.

