Donnarumma pronto a salutare il PSG | tanti top club su di lui la Serie A però non se lo può permettere

PSG, Gianluigi Donnarumma vicino all'addio ai parigini: contratto in scadenza e rinnovo congelato; le big europee ci pensano, ma in Serie A. Gianluigi Donnarumma e il PSG potrebbero presto dirsi addio. Il portiere della Nazionale italiana, protagonista nella stagione trionfale che ha portato i parigini alla conquista del Treble, si avvicina alla scadenza del contratto .

Donnarumma, occasione imperdibile: avviati i contatti in Serie A - Il portierone del PSG ha il contratto in scadenza tra un anno e in Serie A è stata accostata un’altra società dopo l’Inter La Juventus ha tre settimane prima di entrare nella sessione di mercato speciale indetta per permettere alle squadre che giocheranno il Mondiale per Club a giugno di rinforzarsi o puntellare velocemente la rosa e affrontare gli impegni americani.

Donnarumma eroe del PSG in Champions: nel futuro c’è la Serie A - Il portiere del Paris Saint Germain è stato decisivo nelle due semifinali di Champions League contro l’Arsenal e viene ora celebrato in Francia.

Donnarumma in Serie A: parla Raiola, non ci sono più dubbi - Nelle ultime ore è tornato ad attirare l’attenzione Gigio Donnarumma: ecco allora cos’ha dichiarato il suo agente, Enzo Raiola, fuori dalla sede dell’Inter.

Donnarumma prega per Musiala: il messaggio social del portiere azzurro scoppiato in lacrime dopo essere franato addosso all'avversario, infortunio tremendo per il tedesco del Bayern Vai su Facebook

Donnarumma: Futuro? Sono pronto a tutto ma la mia priorità è il Psg; Folorunsho al Cagliari: affare chiuso con il Napoli, cifre e formula dell'operazione; Ternana, Millico nel mirino di una neopromossa in Serie C: ecco di chi si tratta.

Donnarumma, intrigo incredibile sul futuro dell'ex Milan! Addio al PSG possibile, queste le opzioni per il futuro - Donnarumma, l'ex portiere del Milan potrebbe veramente lasciare il PSG: al momento Chelsea e Galatasaray sul portiere Il futuro di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-

Donnarumma in Serie A: cambia tutto, il PSG ha il sostituto - Il futuro di Donnarumma potrebbe essere ancora una volta in Serie A.