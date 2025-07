Donnarumma Juventus | futuro incerto per il portiere della Nazionale! E nel frattempo il PSG si cautela blindando quell’estremo difensore | le probabilità di un addio aumentano?

Secondo quanto asserito da Orazio Accomando su X, la situazione di Gianluigi Donnarumma al Paris Saint-Germain è sempre più incerta. Il portiere della Nazionale italiana, attualmente in scadenza di contratto con il club francese nel 2026, sta vivendo un periodo di trattative tese: il rinnovo sembra sempre meno probabile. Infatti, il PSG ha deciso di blindare la propria porta, bloccando il trasferimento di Lucas Chevalier dal Lille, in previsione di un possibile mancato rinnovo da parte di Donnarumma.

Niente Inter, né Juventus, Donnarumma al Napoli: l’affare prende quota - In un mercato in cui Inter e Juventus hanno da risolvere le loro rispettive grane, il Napoli sta facendo il bello e il cattivo tempo sul mercato.

La Juventus ritorna all’attacco su Donnarumma: c’è la strategia, ma occhio alla concorrenza - La Juventus ritorna in pressing su Donnarumma, ma la concorrenza si fa più spietata che mai: il piano per l’estate.

Donnarumma Juventus, l’annuncio del portiere sul suo futuro non lascia dubbi: parole nette sul possibile rinnovo col PSG. Ultime - di Redazione JuventusNews24 Donnarumma Juventus, l’annuncio del portiere sul suo futuro non lascia dubbi: tutte le dichiarazioni dell’estremo difensore del PSG.

Quale sarà la prossima squadra di Donnarumma? Gli scenari sul futuro del portiere azzurro - Andiamo a scoprire gli scenari sul futuro del portiere francese. Secondo tag24.it

Psg, in salita il rinnovo di Donnarumma: addio sempre più probabile - In settimana il portiere azzurro incontrera la dirigenza parigina, che nel frattempo si tutela bloccando Chevalier del Lille ... Da msn.com