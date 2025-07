Donnarumma futuro in bilico | Inter e Premier League alla finestra per l’estremo portiere della Nazionale

Donnarumma tra PSG e mercato: i nerazzurri osservano da vicino gli sviluppi della situazione, ma la Premier fa sul serio. Può davvero un portiere determinante nella conquista di una Champions League trovarsi ai margini appena due mesi dopo? A quanto pare sì, soprattutto a Parigi, dove la posizione di Gianluigi Donnarumma è sempre più incerta. Nonostante le parate decisive nei quarti e nelle semifinali della scorsa edizione, il portiere della Nazionale italiana si trova oggi al centro di un braccio di ferro con il Paris Saint-Germain sul rinnovo di contratto, in scadenza nel giugno 2026. La situazione contrattuale è in totale stallo. 🔗 Leggi su Internews24.com © Internews24.com - Donnarumma, futuro in bilico: Inter e Premier League alla finestra per l’estremo portiere della Nazionale

In questa notizia si parla di: donnarumma - premier - league - portiere

Donnarumma ha aperto al trasferimento in Premier, City e United interessati (L’Equipe) - Gigio Donnarumma non ha ancora prolungato il contratto con il Psg, in scadenza nel 2026. Un suo addio dopo il Mondiale per club sarebbe quindi possibile.

Donnarumma-PSG verso l'addio. È tentato da Premier e Serie A, chi può permettersi il suo ingaggio? - `Non è il momento di parlarne`, `Ci siederemo attorno a un tavolo con il PSG e parleremo`, `Priorità al PSG, ma sono aperto a tutto`.

Donnarumma Inter (Repubblica), aria di divorzio col PSG! La tentazione della Premier e le sirene dalla Serie A - di Redazione Donnarumma Inter (Repubblica), aria di divorzio col PSG! La tentazione della Premier e le sirene dalla Serie A: quale futuro per il portiere?.

Donnarumma prega per Musiala: il messaggio social del portiere azzurro scoppiato in lacrime dopo essere franato addosso all'avversario, infortunio tremendo per il tedesco del Bayern Vai su Facebook

#Donnarumma e il #Psg, ancora non c'è accordo sul rinnovo: può lasciare a zero come #Mbappé Vai su X

Il PSG compra un nuovo portiere: Donnarumma sul mercato, il suo futuro può essere in Premier League; Il PSG chiude per un nuovo portiere: si apre la strada per Donnarumma, Manchester United o City; Gigio Donnarumma-PSG, ancora niente rinnovo: la Premier League osserva.

Il PSG compra un nuovo portiere: Donnarumma sul mercato, il suo futuro può essere in Premier League - In Francia danno per fatta la chiusura della trattativa tra PSG e Lille per Lucas Chevalier, che si appresta così a diventare il nuovo portiere del club ... Segnala fanpage.it

Donnarumma, il Psg lo scarica per Chevalier: Gigio in uscita, Premier e Galatasaray ci provano ma occhio all’Inter - Il Psg interrompe la trattaiva per il rinnovo con Donnarumma ed è vicino a chiudere per il portiere del Lille Chevalier: Premier e Galatasaray sul portiere, occhio all'Inter ... Si legge su sport.virgilio.it