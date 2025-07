Donnarumma è addio al PSG | già scelta la prossima destinazione

Donnarumma in bilico: il PSG stringe per Chevalier, United e City osservano Il Paris Saint-Germain ha deciso: vuole Lucas Chevalier. Il portiere del Lille è il primo nome sulla lista dei dirigenti parigini, pronti a chiudere l’operazione per una cifra vicina ai 40 milioni di euro. Una mossa che potrebbe avere conseguenze dirette sul futuro di Gianluigi Donnarumma. L’arrivo del giovane estremo difensore francese apre infatti un grande punto interrogativo sul ruolo di Gigio, che al momento resta legato al PSG da un contratto fino al 2026. Ma il rinnovo, atteso da tempo, non si è mai concretizzato. 🔗 Leggi su Rompipallone.it © Rompipallone.it - Donnarumma, è addio al PSG: giĂ scelta la prossima destinazione

In questa notizia si parla di: donnarumma - addio - scelta - prossima

Boban, bordata sull’addio di Donnarumma al Milan: “Ecco cosa penso” - Zvonimir 'Zorro' Boban, a 'Sky Sport', ha parlato di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan oggi punto di forza del PSG di Luis Enrique

PSG, il capolavoro di Luis Enrique dopo l’addio di Mbappé: la mediana il motore, i terzini le ali e Donnarumma… - PSG, dopo l’addio di Mbappé si temeva un tracollo dei parigini, e invece ora può diventare il capolavoro di Luis Enrique Dopo l’addio di Kylian Mbappé, molti avevano dubitato che il PSG potesse mantenere la sua competitività europea, ma oggi la squadra parigina è più equilibrata che mai.

Gigio Donnarumma, l'addio al Milan, la rapina e il sequestro, la storica compagna: chi è il portiere del Psg - Il portiere campano è diventato una delle colonne del Psg dopo un inizio complicato. Ripercorriamo la carriera del portiere della nazionale, dall'addio al Milan alla vita privata con la fidanzata storica

Donnarumma, è addio al PSG: già scelta la prossima destinazione; Donnarumma spiega l'addio al Milan; Donnarumma vicino all'addio? Il Psg si cautela e stringe per Chevalier del Lilla.

Quale sarà la prossima squadra di Donnarumma? Gli scenari sul futuro del portiere azzurro - Andiamo a scoprire gli scenari sul futuro del portiere francese. Scrive tag24.it

Donnarumma non rinnova, addio vicino: il PSG ha scelto il sostituto - Gianluigi Donnarumma potrebbe lasciare il Paris Saint Germain, il portiere azzurro non ha trovato l’accordo per il rinnovo. Secondo informazione.it