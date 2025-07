Donna morta sulla Statale 16 a Mola | sequestrati i veicoli coinvolti nell' incidente

I due mezzi coinvolti nell'incidente stradale avvenuto la scorsa notte sulla statale 16 nei pressi dello svincolo per Mola di Bari, in cui  ha perso la vita la 33enne Sara Turzo, sono stati sequestrati. Lo riporta l'Ansa. La donna, al sesto mese di gravidanza, è morta nel terribile impatto fra. 🔗 Leggi su Baritoday.it

Una donna incinta è morta ed altre tre persone, tra cui un bimbo di 9 anni, sono rimaste ferite in un incidente stradale avvenuto la notte scorsa attorno all'una, sulla statale 16 in direzione sud, all'altezza di Mola di Bari. #ANSA Vai su Facebook

