Donkey avrà un film spinoff dopo shrek 5 annuncia eddie murphy

espansione della saga di shrek: novità sul film e spin-off di donkeys. Il franchise di Shrek si prepara a un nuovo capitolo, con aggiornamenti sulla produzione di Shrek 5 e l'annuncio di uno spin-off dedicato a uno dei personaggi più amati. La notizia più interessante riguarda la futura pellicola incentrata su Donkey, interpretato da Eddie Murphy, che avrà un ruolo da protagonista in un film tutto suo. Questo approfondimento fornisce dettagli sulla lavorazione attuale e sui progetti futuri legati all'universo di Shrek. stato attuale della produzione di shrek 5. lavori in corso nel doppiaggio e animazione.

