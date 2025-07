Donald vinse senza l’influenza russa La mano di Putin invenzione di Obama

L'Intelligence aveva smentito condizionamenti: ora sappiamo che l'ex presidente ha pressato Fbi e Cia per dire l'opposto.

