Don Chisciotte a Wall Street E se la guerra di Trump fa il gioco di Pechino? L'interrogativo di D'Anna

La dazi strategy di Trump non è l'unica causa di destabilizzazione del sistema economico internazionale. Operando, come si dice, a quota periscopio, la Cina attua da anni una tattica finanziaria che punta alla conquista del monopolio dei mercati e all'approvvigionamento di ogni tipo di merci. Come? semplicemente mantenendo forzatamente basso, molto al di sotto del valore di mercato, Yuan e Renminbi. La valuta ufficiale di Pechino e di tutta la Cina è il Renminbi, che significa "moneta del popolo". La sua unitĂ base è lo yuan e i due termini sono intercambiabili. Ovvero, dire 5 Renminbi è come dire 5 Yuan, che equivalgono al cambio attuale a 0,69 dollari e a 0,59 Euro.

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Trump soddisfatto: "Fatti grandi progressi" - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Prove di dialogo Cina-Usa sui dazi, Pechino: "Passo importante" | Migranti, Trump ordina di aumentare a 20mila gli agenti per le espulsioni - Gli incontri per cercare una de-escalation nella guerra commerciale si tengono in un luogo segreto a Ginevra; forse dureranno sino a lunedì

Dazi, tregua tra Usa e Cina per 90 giorni. Trump: “Ue più cattiva di Pechino” - (Adnkronos) – Svolta nella guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina. Per 90 giorni saranno sospese parte delle misure tariffarie con l'accordo di Ginevra, raggiunto oggi, lunedì 12 maggio, dopo mesi di tensione tra le due superpotenze.

Donald Trump cambia strategia con la Cina: ora punta a un accordo economico e prepara un possibile vertice con Xi Jinping - La Casa Bianca sta attivamente incoraggiando la Cina ad acquistare più tecnologia americana, come dimostrato dalla revoca del divieto di vendita a Pechino dei chip di intelligenza artificiale H20 di N ... Lo riporta milanofinanza.it