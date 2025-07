Domenica tragica nel Bergamasco | 4 morti in poche ore Borgo di Terzo piange Alberto Suardi

Domenica di sangue sulle strade della bergamasca il 27 luglio. In meno di dodici ore, quattro persone hanno perso la vita in tre diversi incidenti stradali. Una scia di sangue che ha lasciato sgomenta la comunitĂ e le autoritĂ , impegnate ora nella ricostruzione delle dinamiche. Borgo di Terzo, muore Alberto Suardi: aveva solo 20 anni. Il primo e piĂą drammatico incidente è avvenuto poco dopo le 5 del mattino a Borgo di Terzo, sulla Strada Statale 42. Alberto Suardi, giovane calciatore di Spinone al Lago, era alla guida di una Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, si è scontrato con una Mercedes E350. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it © Notizieaudaci.it - Domenica tragica nel Bergamasco: 4 morti in poche ore, Borgo di Terzo piange Alberto Suardi

